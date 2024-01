Les Soirées Terre et Vin Honfleur, vendredi 7 juin 2024.

Les Soirées Terre et Vin Honfleur Calvados

Introduction de la soirée autour d’un petit temps de grignotage, choix de la thématique ou de la sculpture, puis choix de la terre.

Temps de création avec conseils et technicité (séchage et cuisson sur demande )

Retrait ou livraison des sculptures env. 15 jours après

25 Rue des Capucins

Honfleur 14600 Calvados Normandie florenceruff@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 19:30:00

fin : 2024-06-07 22:30:00



