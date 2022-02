LES SOIRÉES ROUGES – CYCLE CINÉMA ET MUSIQUE Ernée, 17 février 2022, Ernée.

LES SOIRÉES ROUGES – CYCLE CINÉMA ET MUSIQUE Ernée

2022-02-17 – 2022-02-17

Ernée Mayenne Ernée

EUR 4 Au cœur de cet événement : la rencontre et la diversité. Avant la projection, découvrez « le petit plus », une intervention extérieur toujours en lien avec la projection et à la fin du film, un temps de convivialité est proposé pour échanger, discuter…

L’événement est pensé, mené et coordonné par des bénévoles. De la réalisation de l’affiche à l’accueil, le choix de la programmation et l’invitation des « petits plus », les bénévoles de l’association s’investissent pour proposer un temps chaleureux et convivial.

Au programme :

Le 17 février – On-gaku : notre rock ! vostfr

Le 31 mars – Crock of gold – vostfr

Le 28 avril – Alabama monroe – vostfr

Le 26 mai – All that love – vostfr

Le 23 juin – Les commitmens

L’Association Au Foin De La Rue organise un cycle « cinéma et musique » en partenariat avec le cinéma Le Majestic à Ernée.

contact@aufoindelarue.com https://www.facebook.com/lessoireesrouges/

Ernée

