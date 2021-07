Les soirées romantiques au jardin-verger Assat, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Assat.

Les soirées romantiques au jardin-verger 2021-07-14 19:00:00 – 2021-07-14 22:00:00 Jardin verger conservatoire 3 Route du Bois

Assat Pyrénées-Atlantiques

Une visite de deux heures comprenant une présentation du jardin dans son ensemble pour aborder plus précisément les jardins dans les grandes mythologies. Les femmes, les fées et les déesses seront particulièrement présentes dans la découverte du jardin qui est l’incarnation du paradis sur terre et le creuset de la fécondité.

Vous profiterez d’une boisson fraiche désaltérante sous la tonnelle avec un temps consacré à la Pomme et à l’Arbre avant de reprendre la visite en compagnie de Denis, votre guide pour cette soirée romantique.

