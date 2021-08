Les Soirées Roche / 3 soirs 3 concerts Solutré-Pouilly, 27 août 2021, Solutré-Pouilly.

Les Soirées Roche / 3 soirs 3 concerts 2021-08-27 19:30:00 – 2021-08-29 22:00:00 Route de la Roche Maison du Grand Site

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

0 0 EUR VENDREDI 27 AOÛT

SEKOU TRIO

World jazz

« Un des grands maîtres de la Kora »

Concert 20H00

(ouverture des portes 19H30)

10 euros plein tarif / Gratuit moins de 6 ans

Réservation en ligne : https://www.weezevent.com/sekou-trio

*Petite restauration et buvette sur place

Originaire de Guinée et connu comme étant le maitre de la Kora qu’il fait résonner de manière moderne, Sékou Kouyaté exprime son art à travers cet instrument traditionnel. A douze ans, il adapte sa kora en l’électrifiant et expérimente riffs rapides et distorsions, inspiré par le funk et le jazz.

C’est sur scène qu’a lieu la première rencontre de ce trio réunissant Sékou Kouyaté, virtuose de la Kora et deux membres du groupe Supergombo : Etienne Kermac (basse) et Wendlavim Zabsonré (batterie). Offrant une création de l’instant, spontanée et vibrante, empreinte des sonorités mandingues de la Kora et de toutes les influences de ces trois musiciens hétéroclites aux parcours riches de rencontres.

Line up

Sékou Kouyaté – kora

Etienne Kermarc – basse

Wendlavim Zabsonré – batterie

Vidéos

« Hanouté”- Live Session @ Periscope



« Desert”- Live Session @ Periscope



SAMEDI 28 AOÛT

ZAMAKAN DUO

Musique du monde entre orient et occident

« Le groove de l’orient nouvelle génération ! »

Concert 20H00

(ouverture des portes 19H30)

10 euros plein tarif / Gratuit moins de 6 ans

Réservation en ligne : https://www.weezevent.com/zamakan-duo

*Petite restauration et buvette sur place

Zamakan (l’espace-temps en arabe), composé d’Abdallah Abozerkry et de Baptiste Ferrandis respectivement au saz et à la guitare, explore avec fougue et sensibilité les chemins de traverses qui rassemblent d’Orient à Occident. A travers un univers musical qui navigue entre énergie pure et rêverie poétique, entre groove oriental et jazz, entre rock et musique électronique, Zamakan casse les frontières du genre et affirme son appartenance à cette nouvelle génération de musiciens fiers de défendre les identités multiples de la richesse musicale mondialisée. Un duo exceptionnel à découvrir absolument !

Line up

Abdallah Abozerkry – saz

Baptiste Ferrandis – guitare

Vidéos



https://www.youtube.com/watch?v=iTCwSafYu6c



Abdallah Abozekry est né au Caire dans une famille de passionnés de musique classique arabe. Il intègre très tôt l’Orchestre d’Orient dirigé par Naseer Shamma et devient, à 15 ans, l’un des plus jeunes professeurs de saz du monde arabe.

Baptiste Ferrandis se produit dans de nombreux clubs et festivals, au sein de multiples projets aux horizons musicaux divers, et cultive un jeu sensible et virtuose empreint de toutes les influences de ses rencontres artistiques.

DIMANCHE 29 AOÛT

DAVID SUISSA

Chanson française afro chaloupé

« Quand la pop rencontre le Maloya… »

Concert 18H00

(ouverture des portes 17H30)

10 euros plein tarif / Gratuit moins de 6 ans

Réservation en ligne : https://www.weezevent.com/suissa-2

*Petite restauration et buvette sur place

Chamboulé, drôle, amoureux ou à fleur de peau, SUISSA chante ce qu’il voit, ce qu’il ressent, avec dérision parfois, mais avec beaucoup de cœur. SUISSA repasse ses chemises avant de se coucher. Aime boire un verre avant un bon apéro. Décrit le monde qui tourne. En reste parfois sans voix. SUISSA est un chansonnier « nouvelle génération », un Brassens sauce africaine, agrémenté d’un soupçon de hip-hop et de jazz-rock psyché. Avec des comptines vrillées, une dose de cynisme et une équipe au caractère bien trempé, il fait sourire le quotidien et chalouper les corps.

Line up

David Suissa – chant et guitare

Eric Prost – saxophone ténor

Vincent Girard – basse

Antony Gatta – batterie

WEBSITE ??https://chanteettaistoi.com/suissa/?AUDIO ?? https://suissamusic.bandcamp.com/

FACEBOOK ?? www.facebook.com/suissamusic

COMMANDER ?? https://suissa.lnk.to/animalsavant?

VIDEOS & CLIPS ??

LA TENDRESSE Feat René Lacaille https://bit.ly/2HlpFCn?TOUT SERA BEAU : https://www.facebook.com/watch/?v=2086714424718436

LES PIEDS NUS : https://youtu.be/zlLfQvi_lyM

LA TERRE : https://youtu.be/C–QlMiN3Lo

?INFO PASS SANITAIRE

Un pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée du site.

Depuis le 21 juillet 2021, le « pass sanitaire » est obligatoire pour les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (salles de spectacle, les parcs d’attractions, les salles de concert, les festivals, les salles de sport, les cinémas…).

L’obligation du pass sanitaire est repoussée au 30 août pour les jeunes de moins de 17 ans.

Pass sanitaire = certificat de vaccination ou test négatif ou certificat de rétablissement.

Plus de précisions ici : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

lecrescent@lecrescent.net https://www.lecrescent.net/

