Les Soirées Musicales du Pharo

Les Soirées Musicales du Pharo, 2 octobre 2021, . Les Soirées Musicales du Pharo

2021-10-02 – 2021-10-02 15 30 10 concerts exceptionnels de musique de chambre au Palais du Pharo.



PROGRAMME



2 octobre à 19h – Quatuor Parisii

23 octobre à 19h Quatuor Pharo

27 novembre à 19h – Trio Chausson

11 décembre à 19h – Trio Sōra

15 janvier à 19h – Les Talens Lyriques

26 février à 19h – Quatuor Ébène

19 mars à 19h – Romain Guyot & Le Quatuor Akilone

23 avril à 19h – Quatuor Zaïde

15 mai à 19h – Thibaut Garcia & Christian-Pierre La Marca

2 juillet à 19h – Vincent Peirani & François Salque



Une proposition de Marseille Concerts. Marseille Concerts est heureuse de vous présenter la première édition du festival “Les Soirées Musicales du Pharo”. 10 concerts exceptionnels de musique de chambre au Palais du Pharo.



