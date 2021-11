Marseille Melting Pot Bouches-du-Rhône, Marseille Les soirées Live du Melting Pot : Les Muddy Buddies Melting Pot Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les soirées Live du Melting Pot : Les Muddy Buddies Melting Pot, 10 novembre 2021, Marseille. Les soirées Live du Melting Pot : Les Muddy Buddies

Melting Pot, le mercredi 10 novembre à 20:00

Les Muddy Buddies sont une formation country (guitare, basse, banjo et harmonica) qui joue une folk entraînante teintée d’influence punk, mêlée à des balades pour les amoureux. Entrée Libre 20h-22h

Entrée libre

♫♫♫ Melting Pot 40 Rue des 3 Rois, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:00:00 2021-11-10T22:00:00

