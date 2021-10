Marseille Melting Pot Bouches-du-Rhône, Marseille Les soirées Live du Melting Pot : Jackominot Melting Pot Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les soirées Live du Melting Pot : Jackominot Melting Pot, 27 octobre 2021, Marseille. Les soirées Live du Melting Pot : Jackominot

Melting Pot, le mercredi 27 octobre à 20:00

Les soirées Live du Melting Pot : Jackominot Le trio acoustique Jackominot s’est formé dans les couloirs de La Timone, rassemblé par un même but; apporter par la musique un moment d évasion aux enfants hospitalisés. Le plaisir de jouer ensemble amène ce soir Noémie, Fabrice et Louis au-delà des murs de l’hôpital pour une soirée pop/rock au profit de Fenominots, association ayant pour vocation d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. ” Guitare Louis Contrebasse Fu Chant Noémie Entrée Libre 20h-22h

Entrée libre

♫♫♫ Melting Pot 40 Rue des 3 Rois, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T20:00:00 2021-10-27T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Melting Pot Adresse 40 Rue des 3 Rois, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Melting Pot Marseille