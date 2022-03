Les Soirées Live du Melting Pot : Grant Chesin Melting Pot, 23 mars 2022, Marseille.

Les soirées Live du Melting Pot :Grant Chesin Grant Chesin est un artiste musical indie/rock/folk/pop. Né et élevé dans la banlieue de Sacramento, à Elk Grove, en Californie, il commence à chanter et écrire des chansons à l’âge de six ans. Au collège, il apprend à jouer de la guitare et donne des concerts dans la région de Sacramento deux ans plus tard. D’abord avec le groupe Four Days Out, puis en tant qu’artiste solo, il joue dans des cafés, des restaurants et dans des soirées privées. Grant déménage à Santa Barbara pour aller à l’université UCSB et fonde Careless Cub avec le batteur Andrew Becker. Ils intègrent ensuite Ray Muhlenkamp à la basse et commencent à jouer dans la scène musicale d’Isla Vista, qui a lancé des artistes tels que Jack Johnson et Iration. Grant a déménagé à Marseille pour enseigner l’anglais et poursuivre son rêve musical. Live de 20h à 22h Entrée libre

