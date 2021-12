Marseille Melting Pot Bouches-du-Rhône, Marseille Les soirées Live du Melting Pot : F Train to Brooklyn Melting Pot Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les soirées Live du Melting Pot : F Train to Brooklyn F Train to Brooklyn : Elisha McIntyre alias Izzy chante depuis toujours, avec passion et dans tous les genres musicaux, mais toujours avec cette patine “soul” typiquement afro-américaine. Installé depuis longtemps dans la Grosse Pomme, aux quatre coins de laquelle il a donné de la voix, des couloirs du métro à Times Square, il est également un amoureux de la Provence où il séjourne régulièrement. Arrivé dernièrement tout droit de Brooklyn, il se produira mercredi soir au Melting Pot, accompagné de Séb Escande à la contrebasse, autour d’un répertoire éclectique alliant standards de jazz, de soul, de rock…”

Entrée libre

Melting Pot 40 Rue des 3 Rois, 13006 Marseille

2021-12-15T20:00:00 2021-12-15T22:00:00

