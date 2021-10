Bruch Bruch Bruch, Lot-et-Garonne Les soirées jeux à Bruch Bruch Bruch Catégories d’évènement: Bruch

Lot-et-Garonne

Les soirées jeux à Bruch Bruch, 30 octobre 2021, Bruch. Les soirées jeux à Bruch 2021-10-30 – 2021-10-30

Bruch Lot-et-Garonne Jouez entre amis, en famille, dans la bonne humeur et convivialité, rencontrez de nouvelles personnes et surtout amusez vous ! Découverte des jeux de société, de plateaux, de dés, de cartes…

Possibilité de participer aux escape game.

Location de jeux toute l’année. Jouez entre amis, en famille, dans la bonne humeur et convivialité, rencontrez de nouvelles personnes et surtout amusez vous ! Découverte des jeux de société, de plateaux, de dés, de cartes…

Possibilité de participer aux escape game.

Location de jeux toute l’année. +33 7 81 81 13 81 Jouez entre amis, en famille, dans la bonne humeur et convivialité, rencontrez de nouvelles personnes et surtout amusez vous ! Découverte des jeux de société, de plateaux, de dés, de cartes…

Possibilité de participer aux escape game.

Location de jeux toute l’année. Compagnie des Tours dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bruch, Lot-et-Garonne Autres Lieu Bruch Adresse Ville Bruch lieuville 44.2037#0.41311