EUR Du 23 juillet au 14 août, les vendredis et samedis soir, la Cour du Palais Granvelle se transforme en salle de spectacles à ciel ouvert !

La Ville de Besançon vous convie aux Soirées Granvelle ! L’occasion pour le public et les artistes de se retrouver dans cet écrin du patrimoine bisontin, autour d’une programmation musicale éclectique (classique, blues, électro, chanson…) mais aussi de spectacles musicaux et théâtraux !

Afin de mettre en lumière les artistes bisontins, la programmation de cette édition, élaborée avec les structures culturelles du territoire (La Rodia, Cyclop Jazz Action, Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, Les Voix Intérieures et Du Goudron et des Plumes), fera la part belle aux artistes locaux et, lors des soirées des 24 et 31 juillet, à des compagnies bisontines émergentes !

Réservation / Billetterie gratuite : https://sortir.besancon.fr/2021/06/30/les-soirees-granvelle-sont-de-retour/

En raison de la situation sanitaire, cette édition des Soirées Granvelle est adaptée : il est impératif de réserver au préalable vos places. La billetterie des spectacles ouvre le jeudi de la semaine précédant la tenue des représentations.

