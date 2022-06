LES SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE DES GIRAUDIÈRES Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire EUR 28 Venez à la découverte de ce domaine familial et partager leur passion le temps d’une soirée ! Situé sur la commune de Vauchrétien en Anjou, le Domaine vous accueille le temps d’une soirée dans leur domaine familial. Pour l’occasion, il transforme leur domaine bordé de vignes en un lieu magique. Sous les mûriers qui apportent l’ombre bienvenue de la chaleur de l’été, des transats rose, des fauteuils et salons de jardin, des tables et des bancs esprit champêtre sont disposés, prêts à vous accueillir. Vous partirez donc pour une balade de 2 kilomètres dans les vignes, commentée par Guillaume et Dominique. Ils prendront le temps de vous expliquer le travail de la vigne et du sol ainsi que l’histoire du domaine. Vous reviendrez au domaine pour une initiation à l’oenologie autour de la bulle. Puis, vous pourrez alors déguster la gamme des vins. Au programme :

Balade commentée de 2 kilomètres dans les vignes

Initiation à l’oenologie autour de la bulle

Dégustation de la gamme de vins

Repas de fouaces cuites au feu de bois

Animations et jeux autour du vin.

