Pessac-sur-Dordogne Pessac-sur-Dordogne Gironde, Pessac-sur-Dordogne Les soirées dugustations des chais bio Pessac-sur-Dordogne Pessac-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Gironde

Pessac-sur-Dordogne

Les soirées dugustations des chais bio Pessac-sur-Dordogne, 19 novembre 2021, Pessac-sur-Dordogne. Les soirées dugustations des chais bio Pessac-sur-Dordogne

2021-11-19 17:30:00 – 2021-11-19 19:30:00

Pessac-sur-Dordogne Gironde Tous les vendredis du 19/11 au 17/12 venez à “Les chais bio” découvrir des vins locaux ou d’ailleurs.

Aujourd’hui le 19/11 : dégustation de champagnes

Entrée et dégustation gratuite. Renseignement : 06.60.84.54.56 Tous les vendredis du 19/11 au 17/12 venez à “Les chais bio” découvrir des vins locaux ou d’ailleurs.

Aujourd’hui le 19/11 : dégustation de champagnes

Entrée et dégustation gratuite. Renseignement : 06.60.84.54.56 Tous les vendredis du 19/11 au 17/12 venez à “Les chais bio” découvrir des vins locaux ou d’ailleurs.

Aujourd’hui le 19/11 : dégustation de champagnes

Entrée et dégustation gratuite. Renseignement : 06.60.84.54.56 les chais bio

Pessac-sur-Dordogne

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pessac-sur-Dordogne Autres Lieu Pessac-sur-Dordogne Adresse Ville Pessac-sur-Dordogne lieuville Pessac-sur-Dordogne