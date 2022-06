Les Soirées du parc » : Concert « On n’est pas sorti de la grange »

Les Soirées du parc » : Concert « On n’est pas sorti de la grange », 19 juillet 2022, . Les Soirées du parc » : Concert « On n’est pas sorti de la grange »



2022-07-19 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-19 Groupe de rock festif.

Restauration sur place à partir de 20h. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville