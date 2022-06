Les Soirées du Musée Maillane, 3 juillet 2022, Maillane.

Les Soirées du Musée

11 Avenue Lamartine Musée Mistral Maillane Bouches-du-Rhône Musée Mistral 11 Avenue Lamartine

2022-07-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-27 23:00:00 23:00:00

Musée Mistral 11 Avenue Lamartine

Maillane

Bouches-du-Rhône

Maillane

18ème édition des Soirées du Musée dans le jardin du Musée Frédéric Mistral :



3 Juillet à 21h : Concert de la « Muso Maianenco »

La Muso Maianenco propose un concert dans les jardins du musée Frédéric Mistral, maison du célèbre poète. Dans ce lieu mythique, un programme éclectique sera propo-sé alliant à la fois des musiques classiques, traditionnelles ou plus modernes.

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. »



10 Juillet à 21h : Concert du groupe « Au fil des cordes »

Mélange entre le jazz, le classique, le swing manouche, le tango… ce quartet nous propose un véritable voyage musical.

Passant aussi bien de Vivaldi, à Django, Piazzola, mais aussi Gainsbourg, Brassens, Barbara, Queen, Nirvana et plein d’autres surprises, cordes et vent vibrent à l’unisson pour des propositions musicales originales, variées, remplies de poésie et d’énergie .

Quartet professionnel et expérimenté, nul doute qu’ils sauront vous embarquer dans leur univers!



17 Juillet à 21h : Concert du groupe « Shine Swingers »

Composé d’une chanteuse de blues, jazz et pop musik, Stéphanie Don Casanova, de Lorenzo Swing à la guitare et Émeline Gibert à la flûte traversière avec un répertoire de chansons populaires, pour passer un agréable moment dans le partage et l’amour de la musique.



31 Juillet à 21h : Concert du groupe « Delicassy Tea »

Ce duo vous invite dans un univers musical singulier en interprétant un répertoire varié à deux pianos et à deux voix.

Leurs reprises vont de la chanson rétro des années 50 jusqu’aux succès actuels, en passant par la pop et la chanson française d’hier et d’aujourd’hui, le tout teinté de jazz.

Vous serez séduit par la voix d’Oriane aux accents pop folk, accompagnée de Julien au piano et aux chœurs.



7 Août à 21h : Concert du groupe « Triouch Mano »

Le Trio touche-à-tout de l’électro-Jazz manouche. 3 musiciens qui s’amusent avec des compositions originales à retracer un siècle de jazz manouche (né en France dans les années 1930) . 1 clarinette + 2 guitares + 1 chant + des machines. Ecoutez, vibrez, souriez, dansez !



14 Août à 21h : Concert du groupe « Bandùra »

Groupe maillanais voué à la promotion de la musique traditionnelle provençale, alliant avec brio des sonorités celtes tout en proposant un concert intime dans le jardin du Musée Frédéric Mistral.

Durant l’été, d’agréables concerts se déroulent dans le jardin du Musée Frédéric Mistral.

contact@museemistral.fr +33 4 90 95 84 19

18ème édition des Soirées du Musée dans le jardin du Musée Frédéric Mistral :



3 Juillet à 21h : Concert de la « Muso Maianenco »

La Muso Maianenco propose un concert dans les jardins du musée Frédéric Mistral, maison du célèbre poète. Dans ce lieu mythique, un programme éclectique sera propo-sé alliant à la fois des musiques classiques, traditionnelles ou plus modernes.

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. »



10 Juillet à 21h : Concert du groupe « Au fil des cordes »

Mélange entre le jazz, le classique, le swing manouche, le tango… ce quartet nous propose un véritable voyage musical.

Passant aussi bien de Vivaldi, à Django, Piazzola, mais aussi Gainsbourg, Brassens, Barbara, Queen, Nirvana et plein d’autres surprises, cordes et vent vibrent à l’unisson pour des propositions musicales originales, variées, remplies de poésie et d’énergie .

Quartet professionnel et expérimenté, nul doute qu’ils sauront vous embarquer dans leur univers!



17 Juillet à 21h : Concert du groupe « Shine Swingers »

Composé d’une chanteuse de blues, jazz et pop musik, Stéphanie Don Casanova, de Lorenzo Swing à la guitare et Émeline Gibert à la flûte traversière avec un répertoire de chansons populaires, pour passer un agréable moment dans le partage et l’amour de la musique.



31 Juillet à 21h : Concert du groupe « Delicassy Tea »

Ce duo vous invite dans un univers musical singulier en interprétant un répertoire varié à deux pianos et à deux voix.

Leurs reprises vont de la chanson rétro des années 50 jusqu’aux succès actuels, en passant par la pop et la chanson française d’hier et d’aujourd’hui, le tout teinté de jazz.

Vous serez séduit par la voix d’Oriane aux accents pop folk, accompagnée de Julien au piano et aux chœurs.



7 Août à 21h : Concert du groupe « Triouch Mano »

Le Trio touche-à-tout de l’électro-Jazz manouche. 3 musiciens qui s’amusent avec des compositions originales à retracer un siècle de jazz manouche (né en France dans les années 1930) . 1 clarinette + 2 guitares + 1 chant + des machines. Ecoutez, vibrez, souriez, dansez !



14 Août à 21h : Concert du groupe « Bandùra »

Groupe maillanais voué à la promotion de la musique traditionnelle provençale, alliant avec brio des sonorités celtes tout en proposant un concert intime dans le jardin du Musée Frédéric Mistral.

Musée Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane

dernière mise à jour : 2022-06-17 par