Maillane Bouches-du-Rhône, Maillane Les Soirées du Musée 17ème Edition

Maillane

Les Soirées du Musée 17ème Edition Maillane, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Maillane. Les Soirées du Musée 17ème Edition 2021-07-04 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-22 23:00:00 23:00:00 Musée Mistral Avenue Lamartine, 11

Maillane Bouches-du-Rhône Programmation des soirées du Musée 17ème Edition :



Dans le jardin du Musée Mistral de Maillane



Dimanche 04 Juillet à 21h :

Concert de la Muso Maianenco



Dimanche 11 Juillet à 21h :

Concert du groupe Emmbo / Canovas



Dimanche 25 Juillet à 21h :

Concert du groupe Duo Hybride



Dimanche 01 Août à 21h :

Concert du guitariste Ludovic Michel



Dimanche 08 Août à 21h :

Concert du groupe Quatuor Messiaen



Dimanche 22 Août à 21h :

