Bègles sur plusieurs sites Bègles, Gironde LES SOIRÉES DU MERCREDI sur plusieurs sites Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

LES SOIRÉES DU MERCREDI sur plusieurs sites, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Bègles. LES SOIRÉES DU MERCREDI

du jeudi 8 juillet au mercredi 11 août à sur plusieurs sites

Retrouvez-nous pour passer des soirées sur le signe de la convivialité. **Plancha Party** : le 7 juillet de 18h30 à 22h à la Chaufferie – Terres Neuves **Wake board** : le 4 août de 17h à 22h à la Maison des Lacs – Paty Monmousseau **Burger and film** : le 11 août de 18h30 à 23h à la Maison des Lacs – Paty Monmousseau

Sur inscription

Soirées jeunes sur plusieurs sites Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T18:30:00 2021-07-08T22:00:00;2021-08-04T17:00:00 2021-08-04T22:00:00;2021-08-11T18:30:00 2021-08-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu sur plusieurs sites Adresse Bègles Ville Bègles lieuville sur plusieurs sites Bègles