Les soirées du jeudi à La Cavale – Le Duo GM

Les soirées du jeudi à La Cavale – Le Duo GM, 30 juin 2022, . Les soirées du jeudi à La Cavale – Le Duo GM

2022-06-30 19:15:00 19:15:00 – 2022-06-30 21:30:00 21:30:00 Duo GM, le duo mythique des soirées d’été de La Cavale ! Inès et Ange sont de retour et revisitent avec leur style les classiques de la musique flamenca et latina tout en apportant des notes plus actuelles. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville