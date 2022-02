LES SOIREES DU DOC Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Ganges Hérault EUR 5.5 5.5 Le cinéma L’arc-en-ciel de Ganges propose la projection du documentaire “Falaknaz”, de Sahar Salahshoor.

Falaknâz, une femme à la force de caractère étonnante, vit avec ses deux filles dans un petit village de l’ouest de l’Iran. Depuis les nombreuses activités agricoles jusqu’aux élections, le film rend compte, au fil des saisons, de la vie quotidienne de la famille. Le cinéma L’arc-en-ciel de Ganges propose la projection du documentaire “Falaknaz”, de Sahar Salahshoor.

