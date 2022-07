LES SOIRÉES DU BOIS – SOIRÉE MUSIC-HALL MISHOWCO

LES SOIRÉES DU BOIS – SOIRÉE MUSIC-HALL MISHOWCO, 9 août 2022, . LES SOIRÉES DU BOIS – SOIRÉE MUSIC-HALL MISHOWCO



2022-08-09 – 2022-08-09 La compagnie « Mishowco » est une troupe basée à Saint-Brieuc.

Spectacle de transformistes 4 artistes de cabaret qui interprètent et caricaturent des personnalités vivantes, disparues ou imaginaires.

En cas d’intempéries, repli à la salle Ravache, place de la Duchesse Anne. La compagnie « Mishowco » est une troupe basée à Saint-Brieuc.

Spectacle de transformistes 4 artistes de cabaret qui interprètent et caricaturent des personnalités vivantes, disparues ou imaginaires.

En cas d’intempéries, repli à la salle Ravache, place de la Duchesse Anne. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville