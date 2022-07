LES SOIRÉES DU BOIS – RIMO ET LES IMPARFAITS, 1 décembre 2022, .

LES SOIRÉES DU BOIS – RIMO ET LES IMPARFAITS



2022-12-01 21:00:00 – 2022-07-12

Rimo et les Imparfaits est le nouveau trio musical mené par Richard MONNIER alias RIMO. Après avoir sorti deux albums solo, cet auteur compositeur interprète nantais s’est entouré de Stéphane Rousseau à la contrebasse et de Pierre Le Normand à la batterie et au clavier, pour une nouvelle aventure sous le signe de l’imperfection. De toutes ces histoires découlent l’univers musical et visuel de Rimo et les imparfaits. Un blues rock groovy, inspiré de John Butler Trio, The Black Keys ou encore Ben Harper.

En cas d’intempérie, repli à la salle A. Ravache

Rimo et les Imparfaits est le nouveau trio musical mené par Richard MONNIER alias RIMO. Après avoir sorti deux albums solo, cet auteur compositeur interprète nantais s’est entouré de Stéphane Rousseau à la contrebasse et de Pierre Le Normand à la batterie et au clavier, pour une nouvelle aventure sous le signe de l’imperfection. De toutes ces histoires découlent l’univers musical et visuel de Rimo et les imparfaits. Un blues rock groovy, inspiré de John Butler Trio, The Black Keys ou encore Ben Harper.

En cas d’intempérie, repli à la salle A. Ravache

dernière mise à jour : 2022-07-06 par