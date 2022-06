LES SOIRÉES DU BOIS – LES FOUS DE BASSAN

2022-07-09 – 2022-07-09 Les Fous de Bassan, emmenés par Nathalie Cyron-Boero, proposeront un programme de chants traditionnels et contemporains du monde de la mer.

Les Fous de Bassan, emmenés par Nathalie Cyron-Boero, proposeront un programme de chants traditionnels et contemporains du monde de la mer.

En cas d'intempéries repli salle André Ravache.

