Melting Pot, le samedi 7 août à 23:55

Les Soirées DJ Set du Melting Pot : Into the cumbia Pacheco Terror Ce Dj / compositeur et percussionniste vénézuélien fait partie des infatigables artisans de l’explosion Cumbia à Marseille et en France .Avec la Cumbia Chicharra puis La Cumbiamba Parrandera et la Kamba, il a arpenté les scènes de l’Europe avant de monter son projet solo entre Dj set « para bailar », live looping et rap extraterrestre . Salle du bas 01h00 03h30 Entrée Libre

Entrée libre

