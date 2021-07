Marseille Melting Pot Bouches-du-Rhône, Marseille Les Soirées DJ Set du Melting Pot : Big Buddha Melting Pot Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les Soirées DJ Set du Melting Pot : Big Buddha Melting Pot, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Marseille. Les Soirées DJ Set du Melting Pot : Big Buddha

Melting Pot, le vendredi 23 juillet à 23:55

Les Soirées DJ Set du Melting Pot : Big Buddha Big Buddha est au Melting Pot pour un set à perdre la tête ou la boussole ! Un pied en Afrique, un autre dans les Balkans, quand ce n’est pas en Inde, au Brésil ou tout simplement par ici, Big Buddha ne prend jamais peur à l’annonce de son bilan carbone car il sait que tous ces déplacements se font à cloche-pied sur le tempo (donc souvent à côté ou tout contre si tu préfères, dans un fougueux collé-serré des rythmes du monde…) DJ sans frontière et sans particule, Big Buddha t’invite à danser… laisse toi surprendre… ou comme il dit façon devise : « Rendez-vous sur le dancefloor, vous êtes cernés ! ». Salle du bas 01h00 – 03h30

Entrée libre

♫DJ SET♫ Melting Pot 40 Rue des 3 Rois, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T23:55:00 2021-07-23T03:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Melting Pot Adresse 40 Rue des 3 Rois, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Melting Pot Marseille