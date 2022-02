Les Soirées DJ Set au Melting Pot : Papastomp Melting Pot Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Melting Pot, le dimanche 27 février à 01:00

Soirées DJ Set au Melting Pot : Papastomp Melting Grooves au Melting pot; une soirée à nouveau orchestrée par “Papastomp”. Un tour du monde des grooves sera proposé par ce dj d’expérience. Au menu, Samba & Afro-FUNK, Disco spaciale, Cumbia psychédélique, Funk qui claque ou encore Deep-hOUSE… NO LIMITS !!! Salle du bas 01:00 à 04h00 Entrée Libre

Entrée libre

♫DJ SET♫ Melting Pot 40 Rue des 3 Rois, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T01:00:00 2022-02-27T04:00:00

