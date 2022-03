Les Soirées DJ Set au Melting Pot : Cosmographique Melting Pot Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Soirées DJ Set au Melting Pot : Cosmographique Cosmographique débarque au Melting Pot dans le cadre de la release party de son premier EP. Pour l’occasion, Jambo et Triëm viennent conclure la soirée en beauté avec leurs valises remplies de vinyles. Triëm est tombé à l’adolescence dans le chaudron de la house et de la disco et développe alors un intérêt pour la production et plus tard, pour le mix. Lorsqu’il ré-édite des pépites oubliées ou qu’il se met derrière les platines, il cherche à développer un univers mélodique où le sample tient lieu d’hommage autant à la disco, qu’au jazz ou aux musiques expérimentales ! Du jazz éthiopien à l’afrobeat nigérien en passant par le kuduro angolais, Jambo, aka Steph, explore à travers ses vinyles les 4 coins du continent africain, des années 70 à nos jours. Salle du bas 01:00 à 04h00 Entrée Libre ♫♫♫ Melting Pot 40 Rue des 3 Rois, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

