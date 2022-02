Les soirées de l’IEDP Faculté jean monnet (Droit,Économie,Gestion) – Université paris saclay Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Discutants : Julien Boudon, Raphaël Paour, Jean-Paul Valette, Laurent Fonbaustier Le mardi 15 fevrier 2022 à 17h, en présentiel salle Georges Vedel Faculté Jean Monnet et en visio [https://eu.bbcollab.com/guest/5352c33851fc41d1bdecaab70f9927f2](https://eu.bbcollab.com/guest/5352c33851fc41d1bdecaab70f9927f2) « L’autorité perdue. Pour une théorie des fonctions de l’Exécutif » aux Presses universitaires de France « Droit et Science politique » Faculté jean monnet (Droit,Économie,Gestion) – Université paris saclay 54 boulevard Desgranges 92 Sceaux Hauts-de-Seine

