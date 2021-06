Saint-Antonin-sur-Bayon Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône, Saint-Antonin-sur-Bayon Les soirées de l’été au Domaine des Masques Saint-Antonin-sur-Bayon Saint-Antonin-sur-Bayon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Antonin-sur-Bayon

Les soirées de l’été au Domaine des Masques Saint-Antonin-sur-Bayon, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Antonin-sur-Bayon. Les soirées de l’été au Domaine des Masques 2021-07-07 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-04 00:00:00 00:00:00 Domaine des Masques Chemin Maurély

Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône Saint-Antonin-sur-Bayon Dans le cadre exceptionnel du plateau du Cengle, en contrebas de la montagne Sainte-Victoire, venez célébrer l'été en profitant de la présence de food trucks sur site pour accompagner vos dégustations de vins du domaine tout en bénéficiant de concert offert. Concert live offert, food trucks présents sur site et bien sûr les vins du domaine pourront se déguster sur place ! accueil@domainedesmasques.com +33 4 42 12 38 50
dernière mise à jour : 2021-06-22

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Antonin-sur-Bayon Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Antonin-sur-Bayon Adresse Domaine des Masques Chemin Maurély Ville Saint-Antonin-sur-Bayon lieuville 43.50612#5.57863