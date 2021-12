Villemoirieu Villemoirieu Isère, Villemoirieu Les Soirées de l’Entrepôt : Pulls moches!! Villemoirieu Villemoirieu Catégories d’évènement: Isère

Villemoirieu

Les Soirées de l'Entrepôt : Pulls moches!!
L'Entrepôt Chemin de Buisson Rond
Villemoirieu

2021-12-23 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-23

Pour la dernière de l'année, l'Entrepôt vous propose une soirée "pulls moches" où tous les porteurs et porteuses de pulls à cerf, Père Noël… se verront offrir un shot de Noël…
+33 7 71 85 85 18
https://www.l-entrepot-villemoirieu.fr/

