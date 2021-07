Villemoirieu Villemoirieu Isère, Villemoirieu Les Soirées de l’Entrepôt : Karaoké années 80 Villemoirieu Villemoirieu Catégories d’évènement: Isère

Villemoirieu

Les Soirées de l’Entrepôt : Karaoké années 80 Villemoirieu, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Villemoirieu. Les Soirées de l’Entrepôt : Karaoké années 80 2021-07-10 – 2021-07-10 L’Entrepôt Chemin de Buisson Rond

Villemoirieu Isère Villemoirieu On remonte le temps pour se retrouver dans les années 80 pour un karaoké endiablé avec DJ Salvat aux platines.

Pour danser sous les sunlights des tropiques jusqu’au bout de la nuit…

Réservez dès maintenant!! +33 7 71 85 85 18 https://www.l-entrepot-villemoirieu.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Villemoirieu Étiquettes évènement : Autres Lieu Villemoirieu Adresse L'Entrepôt Chemin de Buisson Rond Ville Villemoirieu lieuville 45.72339#5.22821