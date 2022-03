Les soirées de la Vieille Tour Laroque Laroque Catégories d’évènement: Gironde

Laroque

Les soirées de la Vieille Tour Laroque, 9 avril 2022, Laroque. Les soirées de la Vieille Tour Château Vieille Tour 1 La Pradiasse Laroque

2022-04-09 – 2022-04-16 Château Vieille Tour 1 La Pradiasse

Laroque Gironde Laroque Le bassin d’Arcachon débarque à la Vieille Tour pour une soirée apéro-dînatoire conviviale et unique ! La Goélette, authentique bar à huîtres ambulant, vous proposera des assiettes composées, que vous pourrez accompagner des vins de la propriété. Et bien sûr, un fond musical ambiance “Bar Tapas” pour égayer la soirée. Assiettes :

– Terrine de Porc du Bassin au Piment d’Espelette : 5.50 €

– Assiette 6 grosses crevettes (mayo, pain, beurre) : 9.50 €

– Assiette de 6 huîtres n°3 (pain, beurre, citron) : 9.00 €

– Assiette de 6 huîtres n°3, 6 grosses crevettes, 1 terrine du Bassin (mayo, pain, beurre, citron) : 22.50 € Dessert: Assiette de 4 mignardises : 6.50 € Les vins: – Vins au verre : 2 €

– Cuvée “Tradition” blanc (bouteille): 6.50 €

+33 6 75 99 48 68

Château Vieille Tour 1 La Pradiasse Laroque

