Les soirées d’Azay Dans l’intimité du château, visites en quête de sens

Les soirées d’Azay Dans l’intimité du château, visites en quête de sens, 12 juillet 2022, . Les soirées d’Azay Dans l’intimité du château, visites en quête de sens

2022-07-12 19:00:00 – 2022-07-12 22:00:00 11.5 11.5 EUR Le château d’Azay-le-Rideau propose à travers un nouveau parcours de visite multisensoriel une véritable immersion dans la vie quotidienne du château à différentes époques. Proposé en soirée, le parcours de visite associe à la fois la vue, l’odorat et l’ouïe et permet d’être transporté dans l’histoire du monument grâce à la sollicitation de ces trois sens. Du mode de vie des seigneurs de la Renaissance, à la vie de château des marquis de Biencourt au XIXe siècle, en passant par le séjour du roi Louis XIII en 1619, l’immersion dans la vie quotidienne des habitants du château est totale. Basé sur des sources provenant de fonds d’archives, ce nouveau parcours multisensoriel offre une expérience de visite au plus proche de la réalité historique. Le parcours immersif est proposé en continu Le château d’Azay-le-Rideau propose à travers un nouveau parcours de visite multisensoriel une véritable immersion dans la vie quotidienne du château à différentes époques. Proposé en soirée, le parcours de visite associe à la fois la vue, l’odorat et l’ouïe et permet d’être transporté dans l’hist Le château d’Azay-le-Rideau propose à travers un nouveau parcours de visite multisensoriel une véritable immersion dans la vie quotidienne du château à différentes époques. Proposé en soirée, le parcours de visite associe à la fois la vue, l’odorat et l’ouïe et permet d’être transporté dans l’histoire du monument grâce à la sollicitation de ces trois sens. Du mode de vie des seigneurs de la Renaissance, à la vie de château des marquis de Biencourt au XIXe siècle, en passant par le séjour du roi Louis XIII en 1619, l’immersion dans la vie quotidienne des habitants du château est totale. Basé sur des sources provenant de fonds d’archives, ce nouveau parcours multisensoriel offre une expérience de visite au plus proche de la réalité historique. Le parcours immersif est proposé en continu Centre des Monuments Nationaux dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville