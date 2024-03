Les Soirées d’Artistes Saint-Satur, jeudi 21 mars 2024.

Les Soirées d’Artistes Saint-Satur Cher

Venez rencontrer les artistes, les amateurs d’art de tout poil

Les Soirées d’Artistes se perpétuent cette année au Café de l’Union à Saint-Satur. On profitera de la scène (ouverte), du bar (bières belges, vins de sancerre, café, thé, jus, assiettes de fromage…), et de l’ambiance. L’adhésion à CEC (l’association qui organise ces soirées mensuelles) sera possible sur place à prix libre !

Venez, les artistes et les amateurs d’art… Venez partager vos idées et vos projets, venez découvrir les artistes locaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

26 Rue Hilaire Amagat

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire cec.bue@gmail.com

L’événement Les Soirées d’Artistes Saint-Satur a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de tourisme du Grand Sancerrois