Les soirées d’Akilon QUIZZ Uzel Uzel Uzel Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Uzel

Les soirées d’Akilon QUIZZ Uzel, 4 février 2023, Uzel Uzel. Les soirées d’Akilon QUIZZ Salle Kastell d’Ô Uzel Côtes-d’Armor

2023-02-04 – 2023-02-04 Uzel

Côtes-d’Armor Uzel II se joue par équipe de 2 à 5 personnes. Le but : répondre à 6 questionnaires de 10 questions chacun.

Chaque questionnaire aura un thème, les thèmes seront révélés au début du jeu, à ce moment chaque équipe choisira son thème joker qui lui permettra de multiplier ses points par deux. Déroulement : quizz sur 3 questionnaires – entracte (dégustation de desserts confectionnés par les participants volontaires) – reprise Quizz – correction de la feuille du voisin – contrôle par l’animateur et classement.

Une soirée conviviale avant tout ! Rejoignez-nous. akilon22@orange.fr Uzel

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Uzel Autres Lieu Uzel Adresse Salle Kastell d'Ô Uzel Côtes-d'Armor Ville Uzel Uzel lieuville Uzel Departement Côtes-d'Armor

Uzel Uzel Uzel Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzel-uzel/

Les soirées d’Akilon QUIZZ Uzel 2023-02-04 was last modified: by Les soirées d’Akilon QUIZZ Uzel Uzel 4 février 2023 Côtes-d’Armor Salle Kastell d'Ô Uzel Côtes-d'Armor Uzel Uzel, Côtes d'Armor

Uzel Uzel Côtes-d'Armor