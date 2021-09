Pont-de-Barret Pont-de-Barret Drôme, Pont-de-Barret Les soirées club sous la verrière Pont-de-Barret Pont-de-Barret Catégories d’évènement: Drôme

Pont-de-Barret Drôme Pont-de-Barret Tous les samedis soirs de 18h à minuit, la verrière du restaurant se transforme pour accueillir des DJs de renomée nationale. Happy Hour de 18h à 20h et formule grignotage : burgers, planches, tapas, bar à huîtres. Entrée libre. lafontaineminerale@gmail.com +33 4 75 90 15 70 http://www.lafontaineminerale.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

