La Maison Européenne de la Photographie lance un nouveau rendez-vous régulier, les Soirées Ciné. La MEP offre à ses publics la possibilité de visionner gratuitement et pendant une semaine un film en lien avec sa prochaine exposition « Moriyama – Tomatsu : Tokyo ».

Au programme:

Le Vagabond de Tokyo, Japon – 1966 – 89 mn – 35mm – couleur, Réalisation Seijun Suzuki

Disponible du Jeudi 25 mars à 19h au jeudi 1er avril 19h.

Tetsuya Hondo est un yakuza dont le clan vient récemment d’arrêter ses activités. Contacté par le gang rival, il décline leur offre et se voit obligé de devenir « vagabond ».

Seijun Suzuki propose un film de Yakuza (mafia japonaise) d’un nouveau genre. Dans ce film qui flirte aussi avec la comédie musicale, les audaces formelles se succèdent, avec le passage entre le noir et la couleur, les décors totalement abstraits, symboliques, les couleurs acidulées très « pop »…

Seijun Suzuki, avec son outrance, a participé à un renou-vellement formel dont des réalisateurs comme Kitano, Jarmusch ou Tarantino se revendiquent aujourd’hui.

Les funérailles des roses, Japon – 1969 – 103 mn – 35mm – Noir et blanc, Réalisation Toshio Matsumoto

Disponible du jeudi 8 avril à 19h au jeudi 15 avril à 19h.

Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune drag-queen, est la favorite de Gonda, propriétaire du bar Genet où elle travaille. Cette relation provoque la jalousie de la maîtresse de Gonda, Leda, drag-queen plus âgée et matrone du bar. Eddie et Gonda se demandent alors comment se débarrasser de cette dernière…

Dans une veine résolument expérimentale, Matsumoto revisite ici le mythe d’Oedipe en situant les protagonistes dans le milieu queer underground de Tokyo des années 1960. Le film alterne joyeusement fiction et documentaire autour du personnage d’Eddie et des autres protagonistes du film. Le tout dans un noir et blanc à l’image somptueuse très maîtrisée.

Les soirées ciné de la MEP sont à visionner gratuitement sur le site de la MEP pendant une semaine.

