Les Soirées Boeufs Clamecy, 5 novembre 2021, Clamecy.

Les Soirées Boeufs 2021-11-05 19:30:00 – 2021-11-05 Salle de spectacle de la ferme blanche Chemin de la Ferme Blanche

Clamecy Nièvre

Les soirées Boeufs reprennent !

Venez montrer votre talent d’impro musicale lors de la soirée boeuf qui aura lieu le 5 novembre.

Une seule règle à respecter : les reprises sont interdites

Le matériel de sonorisation ainsi que les amplis guitare et autres backline sont fournis, il est uniquement demandé aux musiciens de venir avec leurs instruments et baguettes.

Bar et snack sur place

Pass sanitaire obligatoire (ou test de – 72 heures)

acl.clamecy@gmail.com +33 3 86 27 06 31

dernière mise à jour : 2021-10-18 par