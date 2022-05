Les Soirées Baroques : stage de formation et de perfectionnement de chant choral Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin Lot-et-Garonne Depuis sa création en 2002 au cœur de la bastide de Monflanquin, le stage de chant choral consacré au répertoire de musique baroque connaît une audience grandissante et un succès jamais démenti. La présence des solistes de l’orchestre baroque “Les Passions” de Montauban leur a donné l’envie d’étoffer la manifestation de quelques concerts conviviaux et de grande qualité. Répertoire:

LAMENTATIONS DE JEREMIE de Francesco Durante

MAGNIFICAT et DIXIT DOMINUS de Baldassare Galuppi Encadrement:

· Bernard JANSSENS ancien directeur artistique de L’Ensemble Vocal Oratorio d’Agen.

· Sophie PATTEY Soprano spécialiste du répertoire baroque au sein de plusieurs ensembles spécialisés.

Professeur au Conservatoires de Meaux et Chantilly (formation musicale, maîtrise, choeur et chant).

· Jacques CHARPENTIER, directeur du groupe Arpège de Bordeaux

