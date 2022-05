Les Soirées Baroques – Lamentations de Jérémie & Magnificat et Dixit Dominus Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeréal

Les Soirées Baroques – Lamentations de Jérémie & Magnificat et Dixit Dominus Villeréal, 28 juillet 2022, Villeréal. Les Soirées Baroques – Lamentations de Jérémie & Magnificat et Dixit Dominus Église Notre Dame Place de la Libération Villeréal

2022-07-28 – 2022-07-28 Église Notre Dame Place de la Libération

Villeréal Lot-et-Garonne 15 15 EUR Au programme : “Lamentations de Jérémie” de de Francesco DURANTE et ” Magnificat et Dixit Dominus” de Baldassare GALUPPI avec les solistes Sophie Pattey, Sophie Landy, le chœur du festival Les Passions, orchestre baroque de Montauban sous la direction de Bernard Janssens et Jacques Charpentier, chefs de chœur et d’orchestre. Concert final par l’orchestre baroque Les passions, le chœur et les solistes du festival. Au programme : “Lamentations de Jérémie” de de Francesco DURANTE et ” Magnificat et Dixit Dominus” de Baldassare GALUPPI avec les solistes Sophie Pattey, Sophie Landy, le chœur du festival Les Passions, orchestre baroque de Montauban sous la direction de Bernard Janssens et Jacques Charpentier, chefs de chœur et d’orchestre. Église Notre Dame Place de la Libération Villeréal

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeréal Autres Lieu Villeréal Adresse Église Notre Dame Place de la Libération Ville Villeréal lieuville Église Notre Dame Place de la Libération Villeréal Departement Lot-et-Garonne

Villeréal Villeréal Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villereal/

Les Soirées Baroques – Lamentations de Jérémie & Magnificat et Dixit Dominus Villeréal 2022-07-28 was last modified: by Les Soirées Baroques – Lamentations de Jérémie & Magnificat et Dixit Dominus Villeréal Villeréal 28 juillet 2022 Lot-et-Garonne Villeréal

Villeréal Lot-et-Garonne