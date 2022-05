Les Soirées baroques : conférence

Les Soirées baroques : conférence, 20 juillet 2022, . Les Soirées baroques : conférence

2022-07-20 21:00:00 – 2022-07-20 EUR Conférence présentée par Bernard JANSSENS. Conférence présentée par Bernard JANSSENS. Conférence présentée par Bernard JANSSENS. soirées baroques dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville