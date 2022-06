Les soirées au parc Hirsingue, 1 juillet 2022, Hirsingue.

Les soirées au parc

24 rue de l’Ill Hirsingue Haut-Rhin

2022-07-01 18:00:00 – 2022-08-26 22:00:00

Hirsingue

Haut-Rhin

La commune de Hirsingue et les associations locales vous proposent des animations estivales au Parc Nature et Loisirs avec petite restauration, buvette et animations musicales (reporté à la semaine suivante si les conditions météos sont défavorables).

Animations estivales au Parc Nature et Loisirs avec buvette, petite restauration et animations musicales.

+33 3 89 40 50 13

dernière mise à jour : 2022-06-18