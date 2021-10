Ollioules Ollioules Ollioules, Var Les soirées à la Villa Brignac Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Les soirées à la Villa Brignac Ollioules, 8 octobre 2021, Ollioules. Les soirées à la Villa Brignac 2021-10-08 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-17 La Villa Brignac 1363 av. Jean Monnet

Ollioules Var Ollioules Plusieurs artistes seront présents chaque vendredi soir pour animer vos dîners et vous faire passer un bon moment en toute détente.

Vendredi 8 octobre, c’est @StefVdr qui animera votre soirée avec une prestation pop rock. +33 4 94 62 45 44 https://restaurant.lavillabrignac.com/ dernière mise à jour : 2021-10-07 par

