Habère-Poche Habère-Poche Habère-Poche, Haute-Savoie Les soins de la peau en été – Atelier autour des plantes Habère-Poche Habère-Poche Catégories d’évènement: Habère-Poche

Haute-Savoie

Les soins de la peau en été – Atelier autour des plantes Habère-Poche, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Habère-Poche. Les soins de la peau en été – Atelier autour des plantes 2021-07-08 14:00:00 – 2021-07-08 16:30:00 Chez l’Irmande 2300 Route du Col

Habère-Poche Haute-Savoie EUR 50 50 Atelier autour des plantes et les soins de la peau : les huiles essentielles, les hydrolats, les tisanes et les cosmétiques pour les soins de la peau en été. dernière mise à jour : 2021-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Habère-Poche, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Habère-Poche Adresse Chez l'Irmande 2300 Route du Col Ville Habère-Poche lieuville 46.26647#6.46907