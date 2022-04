Les soft skills Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les soft skills

Cité des sciences et de l'Industrie, le jeudi 12 mai à 17:30

Les « soft-skills » apparaissent indispensables pour s’adapter au monde d’aujourd’hui et de demain, autant pour trouver un métier et se maintenir dans l’emploi que pour s’inclure dans la société, s’y développer et y être acteur, voire co-auteur. Appelées aussi compétences génériques, ou transversales, « savoir être », etc., comment définir ces compétences « non techniques » liées aux facultés humaines ? Peut-on faire en sorte que les personnes les acquièrent, sachant que les méthodes classiques dévolues aux apprentissages techniques s’avèrent inappropriées ? Enfin, doit-on chercher à les reconnaître et les valider, pourquoi, comment ? Voici quelques-unes des questions que nous nous poserons ensemble grâce à l’éclairage préalable de nos intervenants. 17h30-19h30 [RENCONTRE-DEBAT] comment les définir, peut-on les acquérir, faut-il les reconnaître ? Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-05-12T17:30:00 2022-05-12T19:30:00

