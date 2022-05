LES SŒURS PARCŒUR, 18 mai 2022, .

LES SŒURS PARCŒUR

16 EUR “Anna et Lisa, deux jeunes toulousaines pas comme les autres.” Aujourd’hui, elles sont plus que jamais prêtes à vous faire découvrir la Ville Rose, mais peut-être pas de la façon dont vous vous attendez. Vous aimez les mystères ? C’est leur domaine de prédilection !

Vous aimez la ville ? C’est leur terrain favori pour mener leurs enquêtes ! Durant cette visite, elles vous promettent histoires secrètes, frissons, rires et découvertes !

Allez-vous relever le défi des sœurs Parcœur et les suivre ?

Retour dans les Années 50 pour appréhender les affaires, faits divers et crimes insolites à Toulouse, le tout avec DEUX GUIDES !

