Les Soeurs libérées 1944 – 2023 Rond-point Sainte-Croix, 25 août 2023, Le Tréport

2023-08-25 – 2023-08-27

Les Villes Sœurs fêtent leur libération !

Reconstitution de camps militaire, spectacles dynamiques, défilés de véhicules militaires et civils d'époques, bals ambiances années 40, cinéma en plein air, bourse militaria, librairie, marché artisanal, feu d'artifice… Restauration sur place.

