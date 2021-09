Les soeurs K Saint-Amand-Montrond, 2 avril 2022, Saint-Amand-Montrond.

Saint-Amand-Montrond Cher

Après un passage remarqué à la soirée Clowns d’ici et d’ailleurs 2019, elles reviennent dans leur intégralité pour un cabaret totalement déjanté. Les trois clownesses enchaînent les prouesses techniques, glamour et sensuelles. Elles prennent plaisir à repousser les limites du bon goût pour mieux nous émouvoir ! Avec : Sarah Barrau, Berangère Mehl et Claire Vilard.

Mise en scène : Gérald Garnache.

Durée : 1h15. Tout public à partir de 12 ans.

Spectacle de clowns par la Compagnie “Trois pièces cuisine”

Chloé Perez

