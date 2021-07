Fronsac Le Baz'art Fronsac, Gironde Les Soeurs DONOU Le Baz’art Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Elles naissent, l’une au Niger, les deux autres en Bretagne, et grandissent à Bordeaux. Leur leitmotiv AIMER LA VIE, quoi qu’il arrive, et chanter aussi les blessures. Cet « Optimisme réaliste » est la marque de leur musique aux influences multiples : Afro-beat, pop, soul, latino, variété, et se construit à leur image, solaire, dynamique, rayonnante. Curieuses de tout, ces 3 superbes jeunes femmes ne s’interdisent rien, et comme leurs chansons, elles n’ont ni limites, ni frontières. Lors de leurs concerts, une incroyable aura de sympathie et de dynamisme immédiat les caractérise sur scène… Leur énergie, la diversité de leur répertoire, électrise le public conquis qui les adopte instantanément.

de 10€ à 15€

Auteures, compositrices, interprètes, elles sont3 vraies soeurs, originaires du Bénin. Le Baz’art 34 lieu dit LOISEAU • 33126 FRONSAC Fronsac Gironde

