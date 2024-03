Les sœurs Donahue Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, mardi 19 mars 2024.

Les sœurs Donahue Quand un retour vers l’enfance redécouvre les fêlures…Comédie douce-amère… Mardi 19 mars, 20h30 Grange de la Ferme Dupire 9/5 € – Abonnements à tarifs dégressifs

de Géraldine Aron par la Compagnie Histoire d’ailes avec Frédérique Debever, Nathalie Grez et Annick Demoulin. Mise en scène MF Ghesquière

Trois irlandaises, trois sœurs, la cinquantaine… Elles se retrouvent une nuit dans le grenier de leur enfance… lieu de plaisirs, lieu de joies, de souvenirs … et d’un souvenir… mais quel souvenir ! Comédie… drame…

L’auteure dresse un tableau sensible et grinçant de trois femmes, de trois enfants, sans limite … ?

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France