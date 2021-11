Les Soeurs Chocolat Alençon, 9 novembre 2021, Alençon.

Les Soeurs Chocolat Alençon

2021-11-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-09

Alençon Orne

Malou Vigier nous ouvre les portes d’un conte musical contemporain aux narrations multiples. Sur scène, trois comédiennes dessinent à la craie le cadre de l’histoire et nous invitent à entrer au cœur de la fiction… Trois sœurs se retrouvent dans la maison savoyarde où elles ont grandi, après leur départ d’Éthiopie. Au village, on appelait ces trois métisses franco-éthiopiennes les « Sœurs chocolat ». L’aînée a la peau sombre d’un chocolat corsé, la seconde beaucoup moins, et la dernière est aussi claire qu’un rayon de lune. Leur mère vient de mourir et a souhaité reposer près de son mari, dans cette terre qu’elle a pourtant fuie des années plus tôt. En ce jour d’hiver, la maison bouillonne et semble recracher les souvenirs d’enfance qui s’entremêlent à des apparitions de la mère chantant ou racontant une histoire. Théâtre, musique, danse, vidéo, magie… Jouant avec tous les artifices de la scène, Malou Vigier raconte l’acharnement d’une famille à ressembler au modèle républicain. Son spectacle ressemble à une rivière jonchée de galets, comme autant d’espaces variés pour questionner notre rapport à l’altérité dans une France en mutation, polyglotte, polymorphe et multiculturelle.

Malou Vigier nous ouvre les portes d’un conte musical contemporain aux narrations multiples. Sur scène, trois comédiennes dessinent à la craie le cadre de l’histoire et nous invitent à entrer au cœur de la fiction… Trois sœurs se retrouvent dans la…

sn.61@scenenationale61.fr +33 2 33 29 16 96 https://www.scenenationale61.com/

Malou Vigier nous ouvre les portes d’un conte musical contemporain aux narrations multiples. Sur scène, trois comédiennes dessinent à la craie le cadre de l’histoire et nous invitent à entrer au cœur de la fiction… Trois sœurs se retrouvent dans la maison savoyarde où elles ont grandi, après leur départ d’Éthiopie. Au village, on appelait ces trois métisses franco-éthiopiennes les « Sœurs chocolat ». L’aînée a la peau sombre d’un chocolat corsé, la seconde beaucoup moins, et la dernière est aussi claire qu’un rayon de lune. Leur mère vient de mourir et a souhaité reposer près de son mari, dans cette terre qu’elle a pourtant fuie des années plus tôt. En ce jour d’hiver, la maison bouillonne et semble recracher les souvenirs d’enfance qui s’entremêlent à des apparitions de la mère chantant ou racontant une histoire. Théâtre, musique, danse, vidéo, magie… Jouant avec tous les artifices de la scène, Malou Vigier raconte l’acharnement d’une famille à ressembler au modèle républicain. Son spectacle ressemble à une rivière jonchée de galets, comme autant d’espaces variés pour questionner notre rapport à l’altérité dans une France en mutation, polyglotte, polymorphe et multiculturelle.

Alençon

dernière mise à jour : 2021-09-25 par Orne Tourisme